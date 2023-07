La Gazzetta dopo l'amichevole contro il Real Madrid: "Segnali di Milan"

vedi letture

Dopo l'amichevole dei rossoneri contro il Real Madrid, che si è conclusa con la vittoria in rimonta degli spagnoli per 3-2, La Gazzetta dello Sport titola così: "Segnali di Milan". Contro la squadra di Ancelotti, si è vista una squadra già compatta e organizzata dove hanno brillato anche alcuni nuovi acquisti come Pulisic, Loftus-Cheek e Romero, autore di un bellissimo gol. Peccato per qualche distrazione ed errore in fase difensiva che hanno permesso al Real di ribaltare la gara, ma Stefano Pioli ha avuto sicuramente soprattutto segnali positivi dalla sua squadra.