La Gazzetta e la previsione su Chukwueze: in panchina nel derby, titolare contro il Newcastle

vedi letture

Samuel Chukwueze, uno dei grandi colpi estivi del Milan, scalpita e ha grande voglia di giocare. Il nigeriano sarà il primo rossonero a rientrare dalla nazionale visto che la Nigeria giocherà una sola partita e così avrà più tempo per prepararsi al meglio a Milanello in vista dei prossimi match del Diavolo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ex Villarreal potrebbe partire dalla panchina nel derby e giocare poi titolare in Champions League contro il Newscatle.