La Gazzetta esalta i giovani del Milan: "Diavoletti già grandi. Traoré-Jimenez promossi: i rossoneri hanno un tesoro"

All'indomani del 4-1 contro il Cagliari, match nel quale Stefano Pioli ha messo in campo diversi giocatori della Primavera di Abate, La Gazzetta dello Sport titola così sui giovani del Milan: "Diavoletti già grandi. Traoré-Jimenez promossi: i rossoneri hanno un tesoro". Nella formazione iniziale erano presenti Simic e Jimenez in difesa e Chaka Traoré in attacco (poi nella ripresa sono entrati anche Bartesaghi e Zeroli).

Tutti loro hanno dato risposte positive, in particolare Jimenez, il quale ha dimostrato grande personalità e ha fatto vedere diversi spunti molto interessanti a sinistra, e Chaka Traoré, che ha segnato la terza rete rossonera ai sardi. Il settore giovanile milanista sta lavorando molto bene da anni e ora iniziano a vedersi i primi risultati.