La Gazzetta esalta i rossoneri: "È il Milan di Pioli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il netto 4-0 in casa del Napoli, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina esalta così i rossoneri: "E' il Milan di Pioli". Ieri sera al Maradona si è finalmente rivista la squadra dello scudetto. Molto soddisfatto ovviamente il tecnico rossonero: "E' il primo passo. Ma in Champions sarà un'altra partita. Ora serve continuità in campionato per arrivare tra le prime quattro. Il risultato non ci condizionerà in Coppa".