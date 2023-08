La Gazzetta fa il punto sulle uscite: Ballo-Touré ha detto no all'Anversa. Bologna e Betis su Saelemaekers

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan deve sfoltire ancora un po' la rosa per evitare giocatori scontenti e inutilizzati. Rimangono in uscita Saelemaekers, cercato da Betis e Bologna che lo prenderebbero in prestito, Origi, che non ha offerte convincenti, e Ballo Touré, che ha detto no all'Anversa.