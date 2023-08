La Gazzetta intervista Okafor: "Sono il gemello di Leao"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, uscita oggi in edicola, ha intervistato il nuovo acquisto rossonero Noah Okafor. Questo il titolo proposto dalla rosea, riprendendo le parole dello svizzero: "Sono il gemello di Leao". Poi nell'occhiello: "Milan, odio perdere e ti ho voluto da subito. Per Pioli gioco ovunque". Quindi nel sottotiolo: "Per lo scudetto ci siamo, presto potrò aiutare la squadra". Tutte le dichiarazioni migliori di Okafor alle 10 su MilanNews.it.