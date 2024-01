La Gazzetta su Adli: "Da dimenticato a acclamato. Con il primo gol Yacine s'è preso anche San Siro"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta questa mattina Yacine Adli, autore ieri contro la Roma della sua prima rete in maglia rossonera: "Da dimenticato a acclamato. Con il primo gol Yacine s'è preso anche San Siro". Dopo che nelle scorsa stagione non ha praticamente mai giocato, il francese non ha mai mollato e si è rimesso in discussione in un nuovo ruolo quest'anno, cioè quello di play davanti alla difesa. E la scommessa è stata assolutamente vinta perchè ora l'ex Bordeaux si sta ritagliando il suo spazio.

La rete di ieri è stata accolta dal boato di San Siro, con i tifosi che sono sempre stati al fianco di Adli: anche nei momenti in cui non giocava mai, il popolo milanista non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno. Prima del match di ieri, il centrocampista francese aveva dichiarato: "Il mio prossimo passo è diventare più importante nel mio ruolo per la squadra. Voglio essere più decisivo". E l'ex Bordeaux è stato assolutamente di parola...