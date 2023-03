La Gazzetta su Giroud: "Eterno Olivier. Ma senza di lui a Udine servono i gol degli altri"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Giroud: "Eterno Olivier. Ma senza di lui a Udine servono i gol degli altri". In gol anche ieri contro la Salernitana, il francese è stato però anche ammonito da La Penna e così verrà fermato per un turno in quanto era diffidato. Sabato in casa dell'Udinese serviranno le reti degli altri attaccanti rossoneri.