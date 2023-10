La Gazzetta su Jovic: "Luka serve di più. Giroud deve riposare, presto un'occasione"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così su Jovic: "Luka serve di più. Giroud deve riposare, presto un'occasione". Dopo la sosta, il Milan è atteso da tre big match contro Juventus, PSG e Napoli ed è impensabile che il francese le giochi tutte. Nonostante finora non abbiamo convinto, l'ex Fiorentina avrà una nuova chance dal primo minuto, con ogni probabilità in una della due sfide di campionato.