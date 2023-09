La Gazzetta su Zhang e Cardinale: "Lo stadio li ha divisi: sabato niente pace"

Sabato alle 18.00, in occasione del derby tra Inter e Milan, può esserci un incontro a San Siro tra Steven Zhang e Jerry Cardinale. Si prevede un faccia a faccia freddo e non per la temperatura, considerando che i due si sono ignorati in occasione della semifinale di ritorno di Champions League andata in scena a maggio.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tra i due non scorre buon sangue e non ci sono segnali che vanno in direzione opposta. La causa scatenante di questo rapporto freddo è la questione stadio. I due club sono andati avanti a braccetto per la costruzione del nuovo San Siro fino al 31 agosto 2022: data della cessione del Milan da Elliott a RedBird per 1,2 miliardi di euro. Dopo quel passaggio, il Milan ha deciso di proseguire da solo il percorso per il nuovo stadio (decisione non vista bene in casa Inter).