La Gazzetta sul Milan: "Aggrappati ai totem: Kjaer e Giroud titolari nel derby"

vedi letture

"Aggrappati ai totem": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando di Simon Kjaer e Olivier Giroud che saranno titolari nel derby di domani sera. Il danese giocherà al centro della difesa insieme a Thiaw viste le assenze di Tomori (squalificato) e Kalulu (infortunato), mentre il francese non è al 100% dopo il problema alla caviglia rimediato in nazionale, ma sarà lo stesso in campo dal primo minuto visto che le alternative Okafor e Jovic non sono state quasi mai testate.