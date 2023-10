La Gazzetta sul Milan in Champions: "Spirito gusto. Manca però il vice-Giroud"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul rendimento del Milan in Champions League: "Spirito gusto. Manca però il vice-Giroud". Nelle prime due gare contro Newcastle e Borussia Dortmund, i rossoneri hanno messo in campo il giusto spirito, peccato solo non aver segnato nemmeno un gol nonostante le tantissime occasioni avute in entrambe le partite. Manca però un vera alternativa in avanti ad Olivier Giroud: non si può pensare che il centravanti francese a 37 anni segni come Lautaro o Osimhen. Serviva un altro 9 di livello che però non è arrivato durante il mercato estivo.