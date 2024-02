La Gazzetta sul Milan: "Non può bastare la qualificazione se si nutrono ambizioni di vittoria finale"

Non può bastare la qualificazione, se si nutrono ambizioni di vittoria finale. Comincia così il commento de La Gazzetta dello Sport al ko del Milan sul campo del Rennes. “Il Milan entra negli ottavi di Europa League grazie al 3-0 dell’andata a San Siro, ma non farà molta strada se giocherà come ieri nel ritorno in Francia. Il Rennes lo ha sbatacchiato di qua e di là ed è rimasto in corsa per la qualificazione fino agli ultimi minuti”, scrive la Rosea.

La fase difensiva continua a essere disastrosa, rincara la dose il giornale. Altri tre gol subiti in un colpo solo, dopo i quattro di domenica scorsa in campionato a Monza, sette reti incassate in due partite, ma sarebbe ingiusto e sbagliato prendersela con il reparto. A Rennes è stato un problema di squadra e di atteggiamento retrogrado. Tutto male, se lo si fa con il parametro della prestazione. A preoccupare più del resto è la permeabilità, il Milan si fa sforacchiare con facilità e l’attacco non compensa più. I rientri di Kalulu e Tomori restituiranno solidità, ma non è questione di individualità. Pare che il Milan non difenda più di squadra e che i centrocampisti siano sospesi, quasi indecisi tra costruzione e opposizione. Milan, copriti meglio e spera in un sorteggio benevolo - chiosa il quotidiano -.