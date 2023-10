La Gazzetta sulla Serie A: "La prima fuga di Inter e Milan. Napoli corto, Juve senza idee"

"La prima fuga di Inter e Milan. Napoli corto, Juve senza idee" scrive La Gazzetta dello Sport. La Juve fermata da un’ottima Atalanta, perde il passo da Inzaghi e Pioli che allungano. Il Napoli, dopo qualche problema iniziale, ha vinto segando 4 gol contro Udinese e Lecce e sembra essersi ripreso ma in questo momento è a -4. Un anno fa, Milan e Inter avevano rispettivamente 4 e 6 punti in meno, sono cresciute.

Ora le due milanesi tentano la prima fuga verso lo Scudetto. "Garcia, che pagherà dazio salato alla Coppa d’Africa, non può permettersi le rotazioni delle milanesi. L’esenzione dalle coppe è un privilegio che vale oro, come ha ricordato Pioli. Serve alla Juve per compensare le carenze di gioco che ha confermato anche a Bergamo, nonostante un organico doc" scrive il quotidiano.