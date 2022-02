La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Scudetto: una poltrona per tre". Dopo l'ultimo weekend di Serie A, Milan e Napoli si sono portati ad un solo punto di distanza dall'Inter che però ha una gara in meno. Sono queste tre squadre, secondo la Rosea, che si giocheranno la vittoria del campionato fino all'ultima giornata.