La Germania comunica i convocati per le prossime due sfide: non c'è Thiaw

Tramite il suo sito web ufficiale, la Germania ha pubblicato la lista dei giocatori convocati per le prossime due amichevoli. Malick Thiaw non figura nella rosa: il difensore centrale rossonero, che ieri è diventato padre per la prima volta, avrebbe dunque deciso di rimanere al fianco della compagna e della neonata. Negli ultimi giorni era rimasto il dubbio su cosa avrebbe fatto Thiaw una volta accolta la nascita della figlia: dubbio, ora, risolto.