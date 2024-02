La gioia della prima volta: il primo gol in Serie A di Gabbia pesa tantissimo

Come nella pazza serata di Udine, è un Milan poco equilibrato ma di cuore quello che rimonta e vince 3-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Giroud, Gabbia e Jovic. E' proprio dedicato al difensore centrale rossonero questo breve focus: infatti per Gabbia, quello contro i ciociari questa sera è stato il suo primo gol in Serie A (il secondo con la maglia del Milan, la prima rete fu siglata nella passata stagione in Champions contro la Dinamo Zagabria).