La gioia di Leao per Simic: "È come se avessi fatto io il mio primo gol al Milan"

Nel corso della lunga intervista concessa a Sky Sport (clicca qui per l'integrale), Rafa Leao parla anche dei suoi compagni più giovani come Simic e Camarda.

Ti identifichi in questi tanti giovani del Milan che si stanno affacciando in prima squadra? Al gol di Simic sei esploso come se avessi segnato tu…

"Sì, una sensazione incredibile, come se avessi fatto io il mio primo gol con il Milan. Simic è un ragazzo bravo, che ascolta consigli. Ma anche altri come Camarda e i ragazzi che si allenano con noi devono lavorare e sfruttare al massimo le loro occasioni. Non è facile ma l’opportunità può capitare domani o dopodomani, non bisogna per forza aspettare anni".