La griglia di Costacurta: "Inter e Napoli in pima fila, dietro Milan e Juve"

"Per me in prima fila ci sono Inter e Napoli, dietro Milan e Juve, che può lottare per lo scudetto perché non ha le coppe. Queste sono per me le prime 4". Questa la griglia di partenza di Billy Costacurta, ex difensore rossonero, intervenuto a Sky Calcio Club.