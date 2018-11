La Guinea contro la Costa d'Avorio di Kessie: il messaggio del Milan

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha presentato la sfida tra Guinea e la Costa d'Avorio di Franck Kessie, in programma tra pochi minuti allo stadio di Stade du 28 Septembre e valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">🇬🇳 🆚 🇨🇮 <br>This evening Franck Kessie's Ivory Coast faces Guinea for a place in the next 2019 Cup of Nations <br>Stasera la nazionale di Kessie sfida la Guinea nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldWideMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WorldWideMilan</a> <a href="https://t.co/budUiZ5mgj">pic.twitter.com/budUiZ5mgj</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1064186863831924736?ref_src=twsrc%5Etfw">18 novembre 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>