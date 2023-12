La Juve frena: 1-1 col Genoa, chance del +4 per l'Inter

Il Genoa di Alberto Gilardino ha fermato la corsa (potenzialmente) scudetto della Juventus di Massimiliano Allegri. Il Grifone ha pareggiato 1-1 in casa dopo aver subito il gol del vantaggio bianconero nel primo tempo (rigore trasformato da Chiesa). Decisivo il pari di Gudmundsson dopo l'intervallo su assist di Ekuban.

La Juventus frena nella corsa scudetto con l'Inter, che nonostante abbia una partita ancora da disputare conserva la leadership in campionato con un punto di vantaggio sui bianconeri (38 a 37). Nerazzurri che possono dunque allungare in classifica, mentre il Milan, fermo a 29, potrebbe portarsi a -5 dal secondo posto: i rossoneri saranno in campo domenica a San SIro contro il Monza.