La Juve torna a -2 dall'Inter: Rabiot stende la Roma, Allegri è ancora in corsa

La Juventus di Massimiliano Allegri ha battuto la Roma di José Mourinho per 1-0: decide un gol di Rabiot al 47esimo in una partita tutto sommato equilibrata. I bianconeri si rilanciano così per la corsa scudetto: la squadra di Torino recupera due punti all'Inter, che ha pareggiato ieri contro il Genoa fuori casa. Il MIlan segue al terzo posto, guadagnando due punti sui cugini: 36 punti per la squadra di Pioli, contro i 43 della Juve e i 45 dell'Inter.

Il Milan oggi ha vinto contro il Sassuolo: il match delle 18 disputato a San Siro è terminato 1-0 per i rossoneri, a cui è bastato un gol di Pulisic nel secondo tempo per portare a casa il risultato. La squadra di Pioli giocherà il 2 gennaio in Coppa Italia contro il Cagliari.