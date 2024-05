La Juventus acciuffa all'ultimo respiro la Salernitana: finisce 1 a 1 a Torino

In una partita che sembrava avere decisamente più valore per la Juventus, la Salernitana ha cacciato fuori la miglior prestazione della gestione Stefano Colantuono. Mossa da un senso di orgoglio anche nei confronti dei propri tifosi, la formazione granata è riuscita a strappare un punto stoico alla Vecchia Signora che così può dire definitivamente addio al secondo posto in campionato, in quanto non ci sono più i presupposti per raggiungere e superare il Milan.

"Eroe" della giornata per la Juventus Adrien Rabiot, che nonostante una prestazione decisamente sotto tono è riuscito a salvare la formazione di Massiliano Allegri da una disfatta che avrebbe avuto del clamoroso. A segno per la Salernitana, invece, il giovane difensore Niccolò Pierozzi, alla prima marcatura della sua storia in Serie A.