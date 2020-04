La Juventus ci prova per Milik: Rugani e Bernardeschi pedine di scambio

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus vorrebbe puntare su Arkadiusz Milik in vista della prossima stagione. Il centravanti polacco, che è in scadenza a giugno 2021, era stato accostato anche al Milan. Per provare ad abbassare le pretese di De Laurentiis nella trattativa potrebbero entrare anche Rugani e Bernardeschi, giocatori che erano in orbita rossonera nelle ultime sessioni di calciomercato.