La Juventus in 10 frena a Empoli: Baldanzi riacciuffa i bianconeri

vedi letture

La Juventus frena la sua corsa. I bianconeri, dopo aver guadagnato la testa della classifica nello scorso weekend a discapito dell'Inter che ha una partita in meno, hanno pareggiato contro l'Empoli all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, in dieci uomini dal 18esimo a causa dell'espulsione di Milik, si sono fatti riacciuffare dal gol di Baldanzi al 70esimo dopo che a inizio secondo tempo si erano portati in vantaggio con Vlahovic.

Domenica prossima, a San Siro, l'attesissimo big match tra Inter e Juventus con il Milan che sarà spettatore interessato, nella speranza questa sera contro il Bologna di mettere ulteriore pressione al duo di testa. Attualmente i rossoneri pagano sei punti dall'Inter e otto dalla Juventus.