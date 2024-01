La Juventus schianta il Frosinone e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia

Tutto fin troppo facile per la Juventus che demolisce il Frosinone, nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia giocato questa sera all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Max Allegri, dopo il pirotecnico 6-1 inflitto alla Salernitana una settimana fa, hanno schiantato per 4-0 la squadra di Euesebio Di Francesco che, prima di Natale, aveva eliminato il Napoli.

Una partita mai stata in discussione. La Juventus dopo il primo tempo era già in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Milik che poi, a inizio ripresa, si è regalato la tripletta. La ciliegina, all'ora di gioco, l'ha messa ancora una volta il giovane Kenan Yildiz. Ora la Juventus giocherà in semifinale contro la Lazio.