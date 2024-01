La Juventus si rimette in scia all'Inter: doppio Vlahovic e Chiesa, Sassuolo ko 3-0

vedi letture

La Juventus si rimette in scia all'Inter: i bianconeri hanno sconfitto il Sassuolo 3-0 con una doppietta di Vlahovic nel primo tempo e un gol di Chiesa nel finale del secondo, portandosi a 49 punti contro i 51 dei nerazzurri. Il Milan non riesce dunque ad accorciare sulle prime due, ma il successo sulla Roma è stato fondamentale per aumentare il vantaggio sulle inseguitrici: ora la Fiorentina, quarta, è a -8, l'Atalanta a -9 così come la Lazio, a -10 il Bologna.

Di seguito la classifica aggiornata, dopo tutte le partite della 20esima giornata:

Inter 51

Juventus 49

Milan 42

Fiorentina 34

Atalanta 33

Lazio 33

Bologna 32

Napoli 31

Roma 29

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12