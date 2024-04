La Juventus torna a vincere e lo fa grazie a Gatti: Fiorentina battuta 1 a 0

La vittoria nell'andata della semifinale di Coppa Italia sulla Lazio ha dato morale alla Juventus di Massimliano Allegri per la partita di questa sera contro la Fiorentina. Nonostante tutte le difficoltà del caso, soprattutto ambientali, la formazione bianconera è tornare a vincere in campionato dopo oltre un mese, smuovendo finalmente la sua classifica.

Decisivo l'uomo che non ti aspetti ma che in questa stagione ha in più occasioni messo la zampata, ovvero Federico Gatti, che con il gol di questa sera sale a quattro marcature in campionato. Notte invece sempre più fonda invece per la Fiorentina, che vede ora l'Europa allontanarsi di ben 7 punti.