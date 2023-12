La Lazio rimonta e batte il Frosinone: 3-1 all'Olimpico

La Lazio di Maurizio Sarri vince in rimonta il suo match della diciottesima giornata: il Frosinone ci crede e va in vantaggio con Soulé al 58esimo su rigore, ma i padroni di casa reagiscono con Castellanos, Isaksen e Patric. 3-1 il risultato finale, con i biancocelesti che salgono a 27 punti, soltanto uno sotto al Napoli, all'ottavo posto provvisorio in attesa dell'Atalanta.

Nell'altra sfida di Serie A di questa sera, l'Inter di Simone Inzaghi, capolista, è impegnata sul campo del Genoa. Dopo essere andata in vantaggio con un gol di Arnautovic (nella cui azione sembra esserci intervento falloso di Bisseck), i padroni di casa hanno pareggiato con Dragusin di testa. Il match è ancora in corso, è stato interrotto per almeno una decina di minuti nel primo tempo e dunque non è ancora terminato.