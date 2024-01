La Lazio vince a Udine e rientra in zona Europa

Serve qualcosa di lontano dall'ordinario per riconsegnare la partita nelle mani della Lazio, dopo esser andata in vantaggio con Pellegrini e recuperata da Wallace, e questo si incarna nella figura dell'uomo dell'impossibile, Matias Vecino. L'uruguaiano, entrato al posto di Kamada all'intervallo, insacca in diagonale la sponda aerea di un altro subentrato decisivo, Felipe Anderson. L'Udinese non risponde in maniera massiccia, i tre punti vanno alla Lazio. Terzo successo consecutivo per i biancocelesti.

Ecco la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 48*

Juventus 43

Milan 39*

Fiorentina 33*

Bologna 32*

Lazio 30*

Atalanta 29

Roma 28

Napoli 28*

Torino 27*

Monza 25*

Genoa 21*

Lecce 21*

Frosinone 19*

Sassuolo 19*

Udinese 17*

Cagliari 15*

Hellas Verona 14*

Empoli 13*

Salernitana 12

*Una partita in più