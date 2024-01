La lega di calcio a 8 contro il razzismo: "Siamo tutti Maignan"

Il Milan si prepara al prossimo impegno di Serie A, sabato sera a San Siro contro il Bologna di Thiago Motta. Tutto il mondo rossonero, e non solo, è ancora scosso dal brutto episodio che ha coinvolto Mike Maignan nella recente sfida di campionato contro l'Udinese, quando il portiere francese venne fischiato e insultato con frasi e atteggiamenti razzisti. Questo il giusto e importante messaggio lanciato dalla Lega di Calcio a 8.

"Siamo tutti Maignan. No al razzismo”. La Lega di Calcio a 8 scende in campo contro ogni discriminazione. Dopo gli spiacevoli episodi di Udinese-Milan, con il portiere rossonero vittima di insulti razzisti, la Lega di Calcio a 8 ha deciso di aprire la settimana di Coppa Italia con uno striscione simbolico, per manifestare la propria vicinanza a Maignan. Un piccolo gesto per affrontare un grave problema. Lo striscione è entrato in campo con le squadre durante i primi quarti di finale tra la Totti Weese C8-San Filippo Neri e tra Canarini Roma-Casalotti.