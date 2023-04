La Lega Serie A in visita in Brasile: le parole di De Siervo

Fonte: legaseriea.it

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

San Paolo – È ripartito dal Brasile il road show della Lega Serie A. Dopo Abu Dhabi nello scorso mese, la Serie A ha fatto tappa allo Sports Summit in corso a San Paolo, dove diverse personalità si sono alternate sul palco per discutere il futuro del mondo dello sport e del calcio in particolare.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha presentato uno speech dal titolo “Calcio is back” alla numerosa platea composta da addetti ai lavori, media, broadcaster, fondi, altre Leghe e diversi club, illustrando la nuova fase della Serie A e il bando per la vendita dei diritti all’estero che per la prima volta potrà avere una durata di 5 anni, come già consentito in tutti gli altri Paesi.

“Calcio is back non è soltanto uno slogan, significa che il calcio italiano è finalmente tornato al vertice dello sport mondiale non solo per i risultati dei suoi club, ma complessivamente come prodotto di intrattenimento globale. Negli ultimi quattro anni abbiamo migliorato il prodotto Serie A per renderlo più accattivante e per posizionarlo dal punto di vista delle riprese “live” al livello dei più importanti eventi sportivi al mondo” – ha detto De Siervo in apertura del suo intervento.

De Siervo ha sottolineato che “il road show sta proseguendo sotto i migliori auspici perché alla Serie A è oramai riconosciuta anche una grande componente di innovazione che rende ancora più interessante la nostra competizione. La produzione in ultra Alta definizione, le camere cinematografiche, la cura della colorimetria e un team di registi giovani e creativi garantiscono un prodotto di primissima fascia”.

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A ha poi evidenziato come “i successi sportivi delle nostre squadre in Europa confermano la Serie A come il campionato di vertice più interessante al mondo, non esiste infatti nessun altro Paese in cui quattro diversi club abbiano vinto, in quattro anni consecutivi, il titolo. Questi risultati hanno generato un progressivo innalzamento della competitività e conseguentemente dell’interesse del pubblico per tutta la Serie A”.

“Il processo di trasformazione della Lega Serie A in una vera e propria Media Company, partito con la creazione dell’International Broadcast Centre (IBC) di Lissone, si sta completando con il raggiungimento di un altro importante obiettivo editoriale, ovvero la creazione di un palinsesto 24 ore su 24 per 365 giorni, che verrà realizzato per la Radio-TV della Lega al via con l’inizio della nuova stagione” – ha aggiunto De Siervo.

Nel corso del panel De Siervo ha spiegato la strategia internazionale della Lega Serie A: “La crescita e il nostro sviluppo all’estero passano dai risultati e dal lavoro che svolgiamo tutti i giorni in giro per il mondo e in particolare negli USA e nel Mena, dove abbiamo aperto le nostre prime due sedi”.

La convention di San Paolo è stata anche l’occasione per evidenziare le innovazioni sperimentate in Serie A, un campionato sempre in prima fila nell’utilizzo delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie: “Siamo stati primi a sperimentare il VAR, la Goal Line Technology e recentemente a introdurre il fuorigioco semi automatico (SAOT), ma soprattutto i primi a “mintare” un NFT, a trasmettere una partita nel metaverso e a fornire ai club i più avanzati dati di tracking attraverso il virtual coach in dotazione agli staff tecnici durante la partita” – ha concluso De Siervo.