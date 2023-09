La Lega serie A presenta 'Balls Collectibles' a Singapore

(ANSA) - ROMA, 15 SET - La Lega Serie A e Socios.com hanno presentato l'iniziativa 'Balls Collectibles' a Token2049, meeting internazionale in corso a Singapore per lo sviluppo del mondo blockchain e per l'evoluzione di Web3, le innovazioni digitali e le loro applicazioni su internet. Il numero uno di Chiliz e Socios.com, Alexander Dreyfus, Alessandro Del Piero e il direttore marketing e commerciale di Lega Serie A, Michele Ciccarese - informa una nota della Lega A - hanno raccontato l'iniziativa dalla partnership tra il calcio italiano e Web3 grazie alla quale i palloni collezionabili che dopo ogni gol, in partite selezionate, vengono raccolti dagli arbitri, certificati su blockchain e resi disponibili per i collezionisti attraverso la piattaforma Socios.com.

"Presentare a Token2049 come la Lega Serie A sia stata la prima a realizzare il progetto dei palloni collezionabili - ha dichiarato Ciccarese - è un ulteriore segno di quanto il calcio italiano voglia essere al passo con le innovazioni tecnologiche, d'intesa con i partner commerciali, a beneficio degli oltre 530 milioni di tifosi del nostro campionato nel mondo". (ANSA).