La Lega Serie A protagonista al World summit in Arabia

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La Lega Serie A è stata protagonista in Arabia Saudita al World Football Summit nel panel "Transforming Serie A: Globalization, Media Innovation, and the new era of Made in Italy". Speaker e testimonial di eccezione della Lega Serie A all'evento l'ex campione Clarence Seedorf. La seconda edizione del World Football Summit Asia si è svolta a Jeddah il 12-13 dicembre 2023, riunendo i principali decision-maker dell`industria calcistica globale e attirando oltre 1.000 partecipanti provenienti da oltre 70 paesi, nel primo evento del genere nel Paese arabo. Alcuni relatori di spicco dell`evento includevano Adwa Al Arifi, sottosegretario agli Affari Sportivi per il Regno dell`Arabia Saudita, Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace, e Datuk Seri Windsor Paul John, segretario generale della Confederazione Asiatica del Calcio. "Siamo stati molto felici di partecipare da protagonisti al WFS a Jeddah, un evento di grande rilievo in Arabia Saudita per l`industria calcistica globale, con la presenza di opinion leaders e personalità di spicco nel mondo dello sport e del calcio internazionale - ha dichiarato Michele Ciccarese -.

Il processo di internazionalizzazione della Lega Serie A, in costante evoluzione nell'ultimo anno con le tante iniziative realizzate con i Club attraverso gli uffici di New York e Abu Dhabi, prosegue spedito e tornare in Middle East da protagonisti in un Paese sempre più rilevante per la nostra industry rappresenta un passo fondamentale per la crescita del "brand calcio". Abbiamo inoltre mostrato a Jeddah, in anteprima, le immagini della Serie "Campioni del Made Italy", il nuovo progetto che racconta attraverso i calciatori stranieri più rappresentativi non solo i 20 Club, ma le città e le filiere produttive italiane, e abbiamo raccontato la nostra strategia internazionale condividendo il palco con una Serie A Legend di calibro internazionale come Seedorf. Il grande interesse riscontrato in questi due giorni conferma la forza del brand Serie A e dei brand dei nostri Club conosciuti e amati in tutto il mondo". (ANSA).