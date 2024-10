La Lega Serie B approva all'unanimità la bozza Figc sulle riforme

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - L'assemblea della Lega serie B ha approvato all'unanimità la proposta di modifica dello Statuto della Federcalcio proveniente dalla Figc, che verrà discussa lunedì prossimo in consiglio federale e che sarà poi portata il prossimo 4 novembre in assemblea. Lo rende noto la stessa Lega, informando che alla riunione odierna, svoltasi in videoconferenza, erano presenti tutte le società. In apertura, è stato confermato l'incarico di attività antipirateria legale e tecnica per i rilevamenti, le attività di blocco sulla piattaforma piracy shield e delisting degli indirizzi che trasmettono illegalmente il campionato della Serie B.

Inoltre, è stato deciso di aprire una riflessione, partendo dalla Commissione dedicata, per valutare e avanzare nuove proposte di sostenibilità finanziaria e contenimento costi da proporre poi all'Assemblea delle associate. (ANSA).