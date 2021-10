La madre di Mbappe a sorpresa: "Stiamo parlando del rinnovo con il PSG"

Fayza Lamari, madre di Kylian Mbappe ha rilevato nel corso di un'intervista rilasciata a Le Parisien che, a sorpresa, il figlio potrebbe anche proseguire la propria carriera al PSG: "In questo momento stiamo discutendo del rinnovo di contratto e le cose stanno andando bene". Il giocatore qualche giorno fa ha dichiarato che in estate aveva chiesto la cessione e che se l'avessero lasciato andare avrebbe firmato per il Real Madrid. A distanza di pochi mesi però le cose potrebbero cambiare radicalmente.