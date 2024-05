La maledizione della 9 spezzata, Giroud: "Non avevo paura di questo numero"

Serata emozionante ieri sera a San Siro con il Milan che ha salutato tre protagonisti assoluti del diciannovesimo scudetto: il difensore Simon Kjaer, il bomber Olivier Giroud e il mister Stefano Pioli. Una festa d'addio che è cominciata prima della sfida contro la Salernitana, è proseguita durante ed è terminata dopo con le parole in mezzo al campo dei diretti interessati. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Olivier Giroud che ha concesso una delle sue ultime interviste da giocatore del Diavolo.

Le parole di Olivier Giroud sulla maglia numero 9: "A chi la darei? Non lo so, non lo so. Non avevo paura di questo numero anche se Paolo in quel periodo mi aveva chiesto: 'sei sicuro?'. Ho risposto: 'Non è il numero che mi fa fare gol'. Ho avuto ragione e sono orgoglioso di quello che abbiamo condiviso con questa maglia e questo numero. Il coro dei tifosi ' Si è girato Giroud' rimarrà nel mio cuore".