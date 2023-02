La mamma di Zaniolo: "Nicolò abbandonato dalla Roma"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La mamma di Zaniolo al Corriere dello Sport: "Nicolò abbandonato dalla Roma". Intervista a Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, calciatore che a gennaio ha lasciato la Roma per unirsi al Galatasaray, non senza polemiche. Duro attacco da parte di Francesca Costa alla Roma: "Nicolò, con il passare delle settimane, inizia a rendersi conto di non far più parte del progetto. La Roma gli comunica che a giugno lo vuole vendere, lui inizia a sentirsi messo da parte. E la luce si spenge. Poi rincara la dose: "Hanno raccontato che si è rifiutato di giocare per la Roma, che è un traditore, lo hanno preso per pazzo senza magari raccontare di quando ha giocato con le infiltrazioni per la spalla rotta. Non c’è stata correttezza nei suoi confronti da parte della società".