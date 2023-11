La metafora di Ordine: "Da troppo tempo il Milan è come una monetina tirata in aria"

Franco Ordine, giornalista che segue il Milan da tanti anni, è intervenuto questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport per parlare della deludente prestazione dei rossoneri a Lecce. Il suo commento: "Da troppo tempo il Milan è come una monetina tirata in aria: non sai mai, nemmeno nelle sfide sulla carta alla portata, se salta fuori testa o croce. E se la partenza sgabbiando alla grande come a Napoli e Lecce è sufficiente per centrare il successo".