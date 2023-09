La minaccia del governo brasiliano a Paquetà: "Rischia da un anno all'interdizione definitiva"

l governo brasiliano "avvisa" Lucas Paquetà e Luiz Henrique: qualora siano condannati per calcio-scommesse, potrebbero essere duramente sanzionati. Lo ha annunciato Jorge Kajuru, senatore del Brasile e prossimo presidente della Commissione per le scommesse sportive, che ha lanciato un avvertimento a tutti i giocatori brasiliani, precisando che la FIFA ne ha già sanzionati 11: "Le condanne vanno dai 360 giorni di sospensione all'interdizione definitiva dall'attività sportiva. Il calcio è finito per tre giocatori: Gabriel Tota, Matheus Gomes e Ygor Catatau, mentre altri otto sono stati sanzionati per periodi che vanno da 360 a 720 giorni: Moraes Rodrigues, Paulo Miranda, Mateusinho, André Queixo, Paulo Sérgio, Fernando Neto, Kevin Lomónaco e Eduardo Bauermann", ha riferito Kajuru .

Kajuru è stato interrogato sull'indagine che riguarda Paquetá (West Ham) e Luiz Henrique (Betis), avviata dopo che è stato accertato che diverse persone vicine avevano vinto molti soldi scommettendo sull'ammonizione di entrambi i giocatori: "Le federazioni inglese e spagnola hanno aperto un'inchiesta nei loro confronti. Ora dobbiamo aspettare e vedere se ci sarà una punizione oppure no.

In caso positivo, le confederazioni potranno richiedere un’estensione territoriale della sanzione e la FIFA potrà estenderla a livello mondiale. Mi auguro sinceramente che il Brasile, il Paese con più calciatori al mondo, non diventi noto anche come esportatore di illegalità nel campo delle scommesse sportive. Sarebbe un peccato"