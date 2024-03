La moda mediatica del momento: spingere l'Inter a festeggiare in casa del Milan

L'Inter non ha alcuna intenzione di arrestare la propria cavalcata trionfale verso il 20esimo scudetto della sua storia, e la nona vittoria consecutiva ottenuta ieri sera in questo 2024 in Serie A ne è la conferma. Sconfitto anche il Genoa con un rigore inesistente (non è la prima volta), la formazione nerazzurra si è portata a ben 15 punti di distanza dalla Juventus a 11 giornate dalla fine di questo campionato.

In palio ci sono ancora 33 punti da conquistare, ma è davvero questione di tempo prima che l'Inter possa laurearsi campione d'Italia. Dalle parti di Viale Liberazione già starebbero iniziando ad immaginare e programmare quando questo potrebbe accadere, ma la tifoseria nerazzurra avrebbe già da tempo cerchiato col pennarello rosso una data in particolare sul calendario: il 21 aprile, giorno del derby di Milano.

E' oramai da qualche giorno a questa parte che i media spingono infatti l'Inter a festeggiare in casa del Milan il suo 20esimo scudetto, fomentando ancora di più la rivalità stracittadina. Addirittura si parla di incastri di calendario, cambio nominativi e corsa al biglietto da parte dei tifosi nerazzurri per poter essere quel giorno presenti a San Siro, ma da qui ai prossimi due mesi potrebbe accadere tutto.

Da oggi a questo famoso derby del prossimo 21 aprile mancano ancora 5 giornate di campionato, e così come il Milan potrà perdere punti lungo la strada per colpa dell'Europa League, l'Inter potrà fare lo stesso a causa dell'impegno in Champions. Solo qualora le due squadre dovessero vincerle praticamente tutte si potrebbe parlare di match point scudetto per i nerazzurri, che a dirla tutta non avrebbero neanche eventualmente la necessità di vincere la partita, considerato il fatto che arriverebbero al derby con 16 punti di vantaggio sul diavolo a 5 giornate dalla fine.

Ovviamente in tutto questo discorso c'è da considerare anche il rendimento della Juventus, che potrebbe tanto provare a tenere il passo quanto perderlo definitivamente dopo l'ultimo, terribile, mese di campionato. Insomma, la Milano nerazzurra sogna di vincere lo scudetto in casa del Milan il prossimo 21 aprile, ma ci sono troppe questioni alle quali dover dar conto che non vengono prese realmente in considerazione.