La moglie di Castrovilli: "Mi ha dato due schiaffi nel sonno, pensava fossi l'arbitro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Trasferta amara in quel di Torino per la Fiorentina: oltre alla sconfitta contro la Juventus è arrivata anche la beffa nel finale di gara, col gol del pareggio segnato da Gaetano Castrovilli annullato dopo revisione Var a causa di un fuorigioco millimetrico. Una delusione cocente per i viola e ovviamente anche per lo stesso Castrovilli, che si è visto cancellare il gol dell'1-1, il primo dopo il rientro dal grave infortunio al ginocchio.

Un momento che ha non ha fatto dormire sogni tranquilli al dieci viola, come ha raccontato la moglie, Rachele Risaliti sui social: "Stanotte Gaetano pensava al Var e al gol annullato e ha pensato bene di darmi due schiaffi nel sonno, pensava fossi l'arbitro". Questo il testo di una storia condivisa da Risaliti su instagram. Attimi di tensione nel sonno a casa Castrovilli, col tutto che si è risolto, come detto dalla moglie del calciatore, con tante risate in mattinata.