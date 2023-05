La moglie di Di Maria contro Allegri? "Non è Angel che prepara la squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il botta e risposta tra un tifoso della Juventus e Angel Di Maria, con tanto di insulti da parte del sostenitore bianconero nei confronti dell'argentino, anche la moglie del giocatore, Jorgelina Cardoso, ha risposto, in spagnolo: "Non è lui che prepara la squadra, non è lui l'allenatore, non è lui che preferisce aspettare dietro. Stai zitto, sei sciocco o ti pagano per farlo?".

Cosa aveva scritto Di Maria

"Colui che non merita di avere la maglia della Juve sei tu. Perché la squadra e i giocatori in panchina sono con la Juve al 100% fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che stai con la Juventus solo nel bene e non nel male. Ti mando un grande saluto. Io fino alla fine. Non come te".