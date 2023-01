La morte di Tavecchio. Ulivieri: "Quella svolta con l'Aiac"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Federico De Luca

E’ morto Carlo Tavecchio, 79 anni, già presidente della LND e dal 2014 al 2017 della Figc, ora al vertice del Comitato lombardo della Lega Nazionale Dilettanti. "La scomparsa di Carlo Tavecchio è un lutto che ci colpisce, come Assoallenatori, oltreché sul piano personale, data l’antica amicizia che mi legava a lui – le parole di Renzo Ulivieri, presidente Aiac -. Uomo molto pratico, con uno stile tutto suo, talvolta divisivo, conoscitore profondo delle dinamiche federali, è arrivato al vertice della Figc in un momento di grande difficoltà, dovute alle vicende mondiali della Nazionale, che hanno pesato sulla sua breve gestione, finita bruscamente proprio per una crisi della squadra azzurra. Dirigente impegnato e accorto, profondamente legato alla LND, era poi tornato al suo mondo di riferimento, nella sua Lombardia. Al di là di tutte le valutazioni possibili, resterà il presidente che ha iniziato il percorso più significativo per l’Aiac: il riconoscimento dell’obbligatorietà degli allenatori abilitati tra i Dilettanti. E’ questa per noi la sua vera eredità".