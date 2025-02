La moviola del CorSport: "Manca un rosso a Cacace"

vedi letture

Pessima direzione di gara di Luca Pairetto, l'arbitro della sezione di Nichelino che ieri è stato designato per la gara Empoli-Milan. Al di là egli episodi, in cui talvolta non è stato aiutato dal Var, in generale la gestione della gara è stata scadente e ha perso il polso della partita praticamente subito. In più ci sono i casi da moviola come quello dell'intervento sulla tibia di Kyle Walker da parte di Liberato Cacace: un fallo netto dal vivo che non è stato fischiato e per cui il giocatore dell'Empoli neanche è stato ammonito.

Quindi ci si è messo il Var che non ha richiamato Pairetto per un possibile cartellino rosso. Oggi il Corrirere dello Sport scrive chiaramente: "Manca un rosso a Cacace". Questa è la spiegazione tecnica: "Manca un cartellino rosso a Cacace dopo appena 7’: il difensore dell'Empoli prova ad anticipare Walker, ma lo colpisce sulla gamba, l'arbitro fischia il fallo ma non prende nessun provvedimento".