La Nazione sul mercato della Fiorentina: "Ora Paquetà è un affare"

"Ora Paquetà è un affare". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva all'interno de La Nazione in edicola stamani in riferimento al mercato della Fiorentina: "Il centrocampista del Milan è nel mirino della Fiorentina. L’operazione è apparsa subito complicata per un giocatore che è arrivato in Italia a peso d’oro. I viola hanno tentato il colpaccio puntando a un prestito con diritto di riscatto obbligatorio (nel giugno del 2021) con una previsione di spesa vicina i 30 milioni. La realtà però dice un’altra cosa: alla prossima sessione di mercato il prezzo giusto di un giocatore con le caratteristiche di Paquetà si assesta sui 35 milioni".