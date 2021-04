La Nazione - Vlahovic piace a tante big, ma la Fiorentina punta al rinnovo

"Fa gola a tante big ma la Fiorentina punta al rinnovo", scrive La Nazione su Dusan Vlahovic. Con il passare delle giornate sta smentendo tutti colori non pensavano fosse pronto per reggere il peso dell'attacco viola. Ma il tormentone estivo rischia di diventare il suo rinnovo. Tante le pretendenti, e la dirigenza viola è già in preallarme. Non c'è preclusione da parte dell'attaccante al rinnovo con i viola ma ci sarà da fare i conti con i tanti club che potranno chiedere informazioni sul ragazzo, mettendo sul piatto cifre importanti. Serviranno non solo argomenti economici importanti da parte dei viola, ma anche argomenti tecnici.