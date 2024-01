La Nigeria di Chukwueze perde Ndidi per infortunio

Brutta tegola per la Nigeria. La nazionale allenata da José Peseiro, nella quale figurano anche Victor Osimhen del Napoli, Samuel Chukwueze del Milan e Ademola Lookman dell'Atalanta, è una delle favorite per la vittoria della Coppa d'Africa che si disputerà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio 2024 all'11 febbraio dello stesso anno. Il segreto della squadra è sicuramente il reparto offensivo, davvero completo e pieno di giocatori con caratteristiche diverse l'uno dall'altro, in grado di integrarsi alla perfezione e risultare temibili per chiunque.

Il commissario tecnico dovrà però rinunciare a Wilfried Ndidi, centrocampista del Leicester, che a causa di un infortunio non potrà prendere parte alla competizione. Il giocatore delle Foxes sarà sostituito da Alhassan Yusuf, 23enne dell'Anversa che in questa stagione ha già sfidato Barcellona e Porto in Champions League. La Nigeria è inserita nel Gruppo A insieme a Costa d'Avorio, Guinea Equatoriale e Guinea Bissau.