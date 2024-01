La Nigeria di Chukwueze stecca alla prima: 1-1 contro la Guinea Equatoriale

Non l'inizio che ci si aspettava per la Nigeria di Samuel Chukwueze che oggi ha avviato la sua campagna in Coppa d'Africa, come una delle squadre favorite, ma non ha saputo andare oltre l'1-1 contro la Guinea Equatoriale, squadra molto meno quotata. Nigeriani addirittura in svantaggio a causa del gol di Salvador, pareggiato quasi immediatamente da Osimhen.

Samuel Chukwueze è entrato al 69esimo minuto e in totale ha giocato i 21 minuti finali più i 6 di recupero, non risucendo a invertire le sorti della gara ma rendendosi comunque pericoloso con qualche dribbling. La Nigeria sarà in campo giovedì alle 17 contro i padroni di casa della Costa d'Avorio.