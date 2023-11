La Nigeria senza Chukwueze e Osimhen fa 1-1 contro lo Zimbabwe

Secondo pareggio consecutivo per la Nigeria, contro lo Zimbabwe le Eagles non vanno oltre l'1-1: a salvare un match iniziato nel peggiore dei modi col gol di Musona ci ha pensato Iheanacho, entrato nella ripresa al posto di Tella. Nulla da fare per la nazionale orfana di Victor Osimhen e di Chukwueze, ancora a quota zero vittorie in questa prima fase delle qualificazioni africane per i prossimi mondiali: zero minuti per Lookman, l'attaccante dell'Atalanta è rimasto in panchina.

Sorride invece l'Algeria, a quota sei punti nel gruppo G, contro il Mozambico decisive le reti di Chaibi e Zerrouki: in panchina il centrocampista della Roma Houssem Aouar.

I risultati delle ore 14.00

Zimbabwe-Nigeria 1-1

Burundi-Gabon 1-2

Mozambico-Algeria 0-2